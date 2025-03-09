Педро Паскаль готовится заплатить ультимативную цену в трейлере второго сезона «Одни из нас»

Платформа HBO поделилась полноценным трейлером второго сезона сериала по мотивам популярной видеоигры «Одни из нас»; Премьера состоится уже 13 апреля:

Нельзя сказать, что ролик получился сильно сюжетным. Собственно, история станет самым большим испытанием для зрителей шоу — не надо раньше времени всех пугать. Как говорится, если знаешь — то знаешь. Но уже понятно, между главными героями — Джоэлом и Элли — намечается нешуточный и драматический конфликт в связи с событиями первого сезона.

Но в видео хватает зрелищных моментов. Особенный интерес вызывает штурм крепостных сцен.

Создатели пока собираются растянуть экранизацию первоисточника ещё на несколько сезонов.