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Педро Паскаль готовится заплатить ультимативную цену в трейлере второго сезона «Одни из нас»

Платформа HBO поделилась полноценным трейлером второго сезона сериала по мотивам популярной видеоигры «Одни из нас»; Премьера состоится уже 13 апреля:

Нельзя сказать, что ролик получился сильно сюжетным. Собственно, история станет самым большим испытанием для зрителей шоу — не надо раньше времени всех пугать. Как говорится, если знаешь — то знаешь. Но уже понятно, между главными героями — Джоэлом и Элли — намечается нешуточный и драматический конфликт в связи с событиями первого сезона.

Но в видео хватает зрелищных моментов. Особенный интерес вызывает штурм крепостных сцен.

Создатели пока собираются растянуть экранизацию первоисточника ещё на несколько сезонов.

Теги
ВидеоОдни из насПедро ПаскальHBO
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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