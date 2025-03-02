Режиссёр «Я — легенды» снимет на Netflix сериал про постапокалипсис с вампирами

Стриминг Netflix приобрёл права на сериальную адаптацию очень популярного подкаста Impact Winter на платформе Audible Originals. Режиссёром проекта назначен Фрэнсис Лоуренс — известный постановщик серии «Голодные игры»,

Первоисточник смешивает темы вампиризма и постапокалипсиса — потенциальным зрителям обещают эпическое пересечение «30 дней ночи» и «Одни из нас». Повествование начинается с удара из космоса — комета попадает в Землю. Результат вполне апокалипсический. Облако пепла блокирует солнечный свет и на улице вампиров переворачивается грузовик с кровищью. Остатки человечества вынуждены сражаться с вурдалаками, не имея ультрафиолетового преимущества.

В центре истории — две сестры, которые оказываются по разные стороны войны.

Подкаст подаётся в форме старого радиоспектакля в духе «Войны миров». Шоу продержалось три сезона и сейчас готовится четвёртый. Impact Winter накопил почти 6 миллионов подписчиков.

Лоуренс, можно сказать. сталкивался с тематикой постапока с присутствием как бы вампиров в 2007 году, когда поставил экшен-триллер «Я — легенда» с Уиллом Смитом в главной роли.