Режиссёр «Железного человека» и «Короля Льва» работает над шоу про мультгероя старше Микки Мауса

В следующем году состоится премьера фильма «Мандалорец и Грогу» по вселенной «Звёздных войн». Над картиной работает Джона Фавро, режиссёр кинолент «Железный человек», «Железный человек 2», «Ковбои и пришельцы» и «Король Лев». И, как оказалось, «Мандалорец и Грогу» — не единственный проект компании Disney, в создании которого участвует Фавро. Он выступает продюсером и сценаристом сериала для Walt Disney Studios, рассказывающего про кролика Освальда.

Этого персонажа придумали в 1927 году Уолт Дисней и Аб Айверкс. Серия мультфильмов про кролика распространялась Universal Studios, и Освальд официально стал их персонажем. В 1928-м в качестве замены кролику Дисней и Айверкс создали для Walt Disney Studio мышонка Микки Мауса. А уже в 2000-х Disney выкупила у Universal права на кролика.

Освальда описывают, как удачливого, самовлюблённого и дерзкого. Сериал с его участием будет сочетать анимацию и живое действие. Новость об этом появилась на сайте Deadline.

Фильм «Мандалорец и Грогу» станет продолжением сериала «Мандалорец», чьим создателем является Фавро.