Клеманс Поэзи получила роль в экранизации киберпанкового романа «Нейромант»

В одном из будущих сериалов стримингового сервиса Apple TV+ получила роль Клеманс Поэзи («Гарри Поттер», «Довод», «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»). Актриса, игравшая Флёр Делакур в фильмах про Гарри Поттера, появится в экранизации «Нейроманта» — киберпанкового романа писателя-фантаста Уильяма Гибсона. Героиня, которую сыграет Поэзи, это Мари-Франс Тессье. Об этом написал Deadline.

До Поэзи роли в адаптации получили Каллум Тёрнер, Бриана Миддлтон, Марк Стронг и Джозеф Ли. Стронг сыграет Армитиджа, а Ли — Хидео.

Тёрнер перевоплотится в потрёпанного жизнью суперхакера Кейса, ввергнутого в паутину цифрового шпионажа и преступлений особо крупных масштабов и последствий. Ассистировать ему в рискованных приключениях будет смертоносная напарница Молли в исполнении Миддлтон.

В сериале будет 10 серий. Шоураннером проекта стал Грэм Роланд («Почти человек», «Тёмные ветра»). Производством сериала занимаются Skydance Television, Anonymous Content и Apple Studios.