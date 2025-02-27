В самом дорогом фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» сыграет злодей «Очень странных дел» Джейми Кэмпбелл Бауэр

Сайт Deadline поделился новыми подробностями предстоящего третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Актёрский состав самого дорогого фэнтези в истории пополнил Джейми Кэмпбелл Бауэр, известный по роли злодея Векны в сериале «Очень странные дела». Также роль в проекте получил Эдди Марсан, сыгравший инспектора Лестрейда в фильме «Шерлок Холмс» и Норрелла в шоу «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».

Детали об их ролях держится в секрете. Но, по неофициальной информации, Джейми Кэмпбелл Бауэр является самым крупным новым пополнением каста шоу. Его персонажа описывают, как красивого высокородного рыцаря под кодовым именем Арлен. Он может стать новым любовным интересом для Галадриэль, которую играет Морфидд Кларк.

Эдди Марсан сыграет героя под кодовым именем Дромм. Известно, что у его персонажа есть брат. А поскольку роль, как сообщается, требует шотландского акцента, английский актёр, предположительно, может играть гнома.

Дата выхода третьего сезона «Колец власти» пока неизвестна. Второй сезон шоу вышел в прошлом году и потерял в популярности.