Трейлер «Этерны» напирает на эпик

Переснятая «Этерна» будет завлекать зрителей эпичностью и масштабом событий. По крайней мере, свежий трейлер шестисерийного фэнтези по книжному циклу Веры Камши делает именно это. Важный нюанс в том, что эпичность (и даже основательно перелопаченный каст) — ещё не гарантированная панацея.

Премьера обновлённой адаптации стартует на цифровой платформе «Кинопоиск» стартует 5 июля.

В обновлённый каст фэнтези о политических интригах на фоне надвигающегося конца света вошли Юрий Чурсин (Рокэ Алва), Евгений Стычкин (Енниоль), Иван Добронравов (отец Герман), Иван Трушин (Ричард Окделл), Ксения Трейстер (Айрис Окделл), Антон Рогачёв (Альдо Ракан), Илья Виногорский (Валентин Придд), Алексей Лукин (Эстебан Колиньяр) и другие.