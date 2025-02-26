К финалу сериала-триллера «Ты» вышел второй тизер

Весной стриминговый сервис Netflix представит финал сериала «Ты» с Пенном Бэджли в главной роли. Триллер завершится пятым сезоном, который появится на видеосервисе 24 апреля. О грядущем финале шоу напоминает и его второй тизер, вчера опубликованный Netflix.

Премьера первого сезона «Ты» состоялась в сентябре 2018 года. Закончится история спустя шесть с половиной лет.

В финале преследователь Джо Голдберг вернётся в книжный магазин, в котором всё начиналось. Именно там он познакомился со своей первой жертвой. Там, видимо, познакомится и с новой — в пятом сезоне его внимание привлечёт писательница в исполнении Мадлен Брюэр («Хемлок Гроув»).



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