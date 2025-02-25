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Marvel работает над спешалом про Карателя

Источник: Netflix

В 2022 году Marvel Studios представила на стриминговом сервисе Disney+ два спешала. Первый был про Ночного оборотня, а второй — про Стражей Галактики. Эти два выпуска пока единственные в серии Marvel Studios Special Presentations. Но к ним может добавиться спешал про Карателя.

Глава телевизионного подразделения студии Брэд Виндербаум недавно давал интервью для ComicBook.com. В нём Виндербаум, говоря о возвращении Джона Бернтала к роли Фрэнка Касла в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново», рассказал, что актёр работает со студией над спешалом о своём персонаже. Об этом сообщил сайт ComicBookMovie.com.

Бернтал играл Касла в сериалах «Сорвиголова» и «Каратель», выходивших на Netflix. 4 марта на Disney+ дебитирует новый снятый для взрослой аудитории сериал про Сорвиголову. В нём появится и Каратель. И, как выяснилось, в будущем персонаж может получить свой спешал, если проект реализуют.

Ранее к «Рождённому заново» представили новые ролики, а Виндербаум рассказал, что продолжение сериала выйдет в следующем году.

Позже в этом году на Disney+ состоится премьера шоу «Железное сердце». А не так давно Marvel приостановила работу над тремя официально неодобренными проектами — сериалами «Нова», «Академия Стрэнджа» и «Корпорация „Ужас“».

Теги
Сорвиголова: Рождённый зановоMarvel
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