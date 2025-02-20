Marvel приостановила работу над тремя официально неодобренными проектами — сериалами «Нова», «Академия Стрэнджа» и «Корпорация „Ужас“»

Deadline поделился очередным эксклюзивом: Marvel Television приостановила разработку сериалов «Нова», «Академия Стрэнджа» и «Корпорация „Ужас“» (Terror, Inc.). Источники СМИ подчеркнули, что данные проекты никогда официально не получали «зелёный свет», но могут быть реализованы в будущем. Просто студия в данный момент сместила приоритеты.

В прошлом декабре Deadline сообщал, что Эдвард Аллен Бернеро («Мыслить как преступник». «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого» и «Третья смена») стал сценаристом и шоураннером «Новы». Сериал должен был рассказывать про Ричарда Райдера.

В комиксах Marvel Райдер — первый супергерой Нова. Он — землянин, получивший суперспособности, включая сверхчеловеческую силу, скорость, выносливость и неуязвимость. Райдер боролся с преступностью в Нью-Йорке, но позже присоединился к Корпусу Новы — межгалактической полиции co штаб-квартирой нa планете Ксандар.

Комикс «Академия Стрэнджа» рассказывает про учеников академии мистических искусств, которую открыл Доктор Стрэндж.

Серия «Корпорация Ужас» повествует про антигероя по имени Ужас. Он обладает способностью поглощать части тел других людей, получая их воспоминания и способности.

Ближайшим релизом Marvel будет сериал для взрослой аудитории «Сорвиголова: Рождённый заново». Он стартует на стриминговом сервисе Disney+ с двумя эпизодами 4 марта. Ранее выходил новый ролик к шоу.