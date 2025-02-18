Уличный супергерой, злодеи и экшен в новом ролике к сериалу «Сорвиголова: Рождённый заново»

Меньше чем через месяц Marvel Studios представит зрителям сериал «Сорвиголова: Рождённый заново». Новое напоминание об этом появилось в сети в виде ролика к шоу над названием «Демоны». В нём показывают уличного супергероя Сорвиголову, Кингпина, Карателя, Меченого и других. Ещё в ролике есть немного экшена. Сам сериал дебютирует на стриминговом сервисе Disney+ с двумя эпизодами 4 марта. Всего в сезоне будет девять серий. У проекта заявлен и второй сезон.

«Рождённый заново» станет вторым шоу студии, снятым для взрослой аудитории. Первым было «Эхо».

События грядущего проекта продолжат сюжетные линии сериала «Сорвиголова», выходившего на Netflix. Роль Мэтта Мёрдока повторит Чарли Кокс, Кингпина — Винсент Д’Онофрио, Карателя — Джон Бернтал, Меченого — Уилсон Бетел, а Карен Пейдж — Дебора Энн-Уолл.



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Завтра на Disney+ завершится выход первого сезона мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук», в котором Чарли Кокс озвучил Сорвиголову. Это шоу продлено уже на третий сезон.

Также в этом году на Disney+ должен выйти супергеройский сериал «Железное сердце».