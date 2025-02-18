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История «Острых козырьков» не закончится с выходом полного метра с Киллианом Мёрфи на Netflix

Источник: Netflix

Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт не отправит на покой своё детище после премьеры полнометражного фильма на стриминге Netflix.

В интервью BBC Breakfast Найт подтвердил, что съёмки картины завершены и в каком-то смысле он финализирует сериал-первоисточник, но сама история продолжится:

Мы сейчас собираем фильм в единое целое. Странно, если я бы считал иначе, но всё выглядит фантастично. На мой взгляд, мы собрали лучших британских актёров, включая Стивена Грэма.

Весь отснятый материал, как мне кажется, никого не разочарует. Всё смотрится невероятно хорошо. Прекрасный способ завершить эту часть истории «Козырьков».

Да, именно эту часть. Я пока не могу делать официальных анонсов, но просто говорю — мир «Козырьков» будет развиваться дальше.

В фильме Киллиан Мёрфи возвращается к роли Томми Шелби — главы криминального клана. Действие сюжета разворачивается во времена Второй мировой. В постановку позвали таких известных личностей, как Ребекка Фергюсон и Барри Кеоган.

Теги
Острые козырькиКиллиан МёрфиСтивен Найт
Комментарии (3)

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