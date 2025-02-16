У сериала «Больница Питт» со звездой «Библиотекаря» и «Скорой помощи» будет второй сезон

В январе на стриминговом сервисе Max стартовал сериал «Больница Питт». Первый сезон медицинской драмы включает 15 эпизодов и завершится 10 апреля. И примерно за два месяца до финала стало известно, что сериал продлили на второй сезон. Об этом написал Deadline.

Сериал рассказывает о медицинских работниках одной из больниц Питтсбурга. Главную роль в шоу исполняет Ноа Уайли, известный по фильмам «Библиотекарь» и сериалу «Скорая помощь». Последний выходил на протяжении 15 сезонов с 1994 по 2009 годы. Уайли также написал сценарии двух эпизодов для первого сезона нового шоу и выступает одним из его исполнительных продюсеров.

Ранее подтвердили третий сезон приключенческого сериала «Ван-Пис» по самой популярной манге в мире. Также недавно сообщили о выходе в сентябре продолжения шоу «Алиса в Пограничье» и объявили о новой экранизации книжного цикла «Детективная карта Такао Амеку» про гениального врача и загадочные происшествия.