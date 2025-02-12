Сериал «Алиса в Пограничье» от Netflix вернётся с третьим сезоном в сентябре

Остросюжетный фантастический сериал «Алиса в Пограничье» обзаведётся третьим сезоном в нынешнем году. Продолжение шоу стриминговый сервис Netflix выпустит в сентябре, оно выйдет спустя три года после премьеры второго сезона. Об этом рассказал портал What's on Netflix.

В сериале одержимый видеоиграми парень вместо со своими друзьями оказывается в альтернативной версии Токио. Там им приходится участвовать в опасных играх, чтобы выжить.

Шоу основано на манге «Алиса в Пограничье» за авторством Xapo Aco. Оригинальная работа публиковалась в 2010–2016 годах и собрана в 18 томов. У неё есть продолжение и спин-оффы.

В 2014–2015 годах сразу на дисках были выпущены три эпизода аниме от студий Silver Link и Connect, снятых по манге «Алиса в Пограничье».

Первый сезон адаптации от Netflix вышел в декабре 2020-го, второй — в сентябре 2022-го.

Ранее стало известно, что игровой сериал снимут по циклу новелл «Детективная карта Такао Амеку» про гениального врача и загадочные происшествия. По той книжной серии выходит аниме.