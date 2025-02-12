 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Рецензия и отзывы на фильм «Хищные земли» Clair Obscur: Expedition 33 — трейлер с датой выхода Шоураннером сериала по God of War стал создатель «Звёздного крейсера „Галактики“» Киану Ривз и Кирстен Данст отправляются в долгий полёт на сломанном самолёте Трейлер «Фантастической четвёрки» установил рекорд для Marvel за первые сутки
• • •
 
СЕРИАЛЫ
249

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж появится в сериале «Декстер: Воскрешение», возможно, в роли главного злодея первого сезона

Источник: HBO

Три месяца назад инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж и звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон ведут переговоры об участии в сериале «Декстер: Воскрешение». И вчера Deadline подтвердил, что Питер Динклэйдж действительно участвует в проекте. Он сыграет в сериале миллиардера по имени Леон Пратер. Весь мир считает его щедрым филантропом, но на самом деле у миллиардера есть некие тёмные секреты. Deadline считает, что этот персонаж будет главным злодеем сезона. А ранее присоединившаяся к проекту Ума Турман играет главу службы безопасности Пратера по имени Чарли.

Об участии Джиллиан Андерсон пока ничего не известно.

Съёмки сериала стартовали в январе, а его премьера намечена на лето. «Декстер: Воскрешение» будет продолжением шоу «Декстер» и «Декстер: Новая кровь».

Роль Декстера Моргана снова исполнит Майкл Си Холл. И он будет не единственным актёром из предыдущих сериалов франчайза, который повторит свою роль в грядущем проекте. В нём также вернутся Джеймс Ремар, Дэвид Зайас и Джек Олкотт. Ремар играл Гарри Моргана, приёмного отца главного героя, в первом сериале, Зайас — Анхеля Батисту, друга и коллегу Декстера, а Олкотт — Гаррисона Моргана, сына Декстера, в «Новой кровь».

Предстоящее шоу станет четвёртым о персонаже книг Джеффри Линдсея. До его выхода — 14 февраля — завершится показ приквела «Декстер: Первородный грех».

Приёмного отца Декстера в приквеле сыграл Кристиан Слейтер, а сестру Дебру — Молли Браун. Майкл Си Холл тоже участвовал в проекте: он озвучил внутренний голос главного героя. Роль Декстера исполнил Патрик Гибсон.

Теги
Декстер: Воскрешение
Комментарии

Ещё на эту тему

4В сериале «Декстер: Воскрешение» главный маньяк столкнётся с Умой Турман 7В продолжении «Декстера» вернутся три актёра из предыдущих сериалов

Тоже интересно

7«Мистический квест» продолжается в трейлере четвёртого сезона 1Рыжая Соня, Вампирелла и Дея Торис из «Марсианских хроник» появятся в спецвыпуске антологии Savage Tales 6«Трон: Арес» с грозным Джаредом Лето и боевыми машинами на первом кадре 7Камерон Диас и Джейми Фокс показывают лучшее в финальном трейлере экшена «Снова в деле» 20Супершпионы Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер испытывают на прочность свой брак в трейлере триллера «Чёрный мешок»

Далее на КГ

6
Энтони Маки объяснил смену костюма в «Капитане Америке 4»: «Я сказал, что больше не надену это дерьмо»
 0
Что смотреть 14 февраля 2025 года: «Пушкин» Юра Борисов, чёрный «Капитан Америка» и новая «Бриджит Джонс»
 2
По трилогии «Назад в будущее» сделают видеоигру
 6
Джек Ричер и ещё один шкаф на первом кадре третьего сезона
 0
Харли Квинн чуть не померла от рук очень известного бэт-злодея
 1
Дэйв Батиста сыграет яростного отца, чья дочь умирает от инопланетной чумы
 0
Комикс по игре Black Book наколдовал себе несколько вариантных оболожек
 15
Карл Урбан доминирует на первом постере «Мортал Комбат 2»
 0
ЕВА-620: Прямая трансляция
 1
В «Расплате 2» Бен Аффлек и Джон Бернтал воюют и отдыхают вместе (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
В первом выпуске боевика Deadpool/Wolverine вернули одного из самых могущественных злодеев-мутантов
 
Игры Рецензия и отзывы на дополнение «Чары морских глубин» к игре Atomic Heart
 
Кино Лицом к лицу: Бен Аффлек и Джон Бернтал на первом кадре экшена «Расплата 2»
 
Кино Джим Керри будет ждать хороших идей от киношников и поклонников, чтобы вернуться в «Соника в кино 4»
 
Кино Сука вернулась: атмосферный тизер ужастика «М3ГАН 2.0»
 
Кино Следующим проектом звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун будет «Энола Холмс 3»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 586: Тыкать и порвать
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 659: Горячее обсуждение эротического триллера с Николь Кидман
 
4ЕВА – 619: Эротичная внучка
 
3Телеовощи – 585: Журнал «Сыропопкин»
 
2Ноль кадров в секунду – 564: Пиздельники не закрываются
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 658: «Носферату», «Соник 3», номинанты на «Оскар 2025», «Звёзды в Сибири»
 
11ЕВА – 618: Свальный грех фармацевта
 
2Телеовощи – 584: В поисках вертушки
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru