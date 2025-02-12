Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж появится в сериале «Декстер: Воскрешение», возможно, в роли главного злодея первого сезона

Три месяца назад инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж и звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон ведут переговоры об участии в сериале «Декстер: Воскрешение». И вчера Deadline подтвердил, что Питер Динклэйдж действительно участвует в проекте. Он сыграет в сериале миллиардера по имени Леон Пратер. Весь мир считает его щедрым филантропом, но на самом деле у миллиардера есть некие тёмные секреты. Deadline считает, что этот персонаж будет главным злодеем сезона. А ранее присоединившаяся к проекту Ума Турман играет главу службы безопасности Пратера по имени Чарли.

Об участии Джиллиан Андерсон пока ничего не известно.

Съёмки сериала стартовали в январе, а его премьера намечена на лето. «Декстер: Воскрешение» будет продолжением шоу «Декстер» и «Декстер: Новая кровь».

Роль Декстера Моргана снова исполнит Майкл Си Холл. И он будет не единственным актёром из предыдущих сериалов франчайза, который повторит свою роль в грядущем проекте. В нём также вернутся Джеймс Ремар, Дэвид Зайас и Джек Олкотт. Ремар играл Гарри Моргана, приёмного отца главного героя, в первом сериале, Зайас — Анхеля Батисту, друга и коллегу Декстера, а Олкотт — Гаррисона Моргана, сына Декстера, в «Новой кровь».

Предстоящее шоу станет четвёртым о персонаже книг Джеффри Линдсея. До его выхода — 14 февраля — завершится показ приквела «Декстер: Первородный грех».

Приёмного отца Декстера в приквеле сыграл Кристиан Слейтер, а сестру Дебру — Молли Браун. Майкл Си Холл тоже участвовал в проекте: он озвучил внутренний голос главного героя. Роль Декстера исполнил Патрик Гибсон.