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В сериале «Декстер: Воскрешение» главный маньяк столкнётся с Умой Турман

Источник: Miramax / Miramax Films

Знающая толк в кровавых фонтанах и брызгах актриса Ума Турман станет постоянной участницей сериала «Декстер: Воскрешение», где титульную роль, разумеется, играет Майкл С. Холл. Турман известна за свои работы у режиссёра Квентина Тарантино — «Криминальное чтиво» и «Убить Билла».

Съёмки «Воскрешения» стартовали в этом месяце после того, как приквельный сериал «Декстер: Первородный грех» показал очень мощный старт — на стриминге Showtime собралось посмотреть премьеру рекордное количество зрителей со всего мира.

В новом «Декстере» Турман сыграет Чарли — главу безопасности таинственного миллиардера Леона Пратера. Бывший офицер сил специальных операций, Чарли работала в нескольких крупных компаний, предоставляющих услуги по охране, а потом стала правой рукой Пратера — уверенной и безжалостной рукой.

Премьера намечена на это лето.

В сериал также вернулись актёры из оригинального «Декстера» — Джеймс Римар Дэвид Зайас и Джек Элкотт, исполняющие роли детектива Энджела Батисты, отца Декстера Гарри Моргана и сына Декстера Харрисона Моргана.

Теги
КастингДекстер: ВоскрешениеУма Турман
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