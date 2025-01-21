Режиссёр первых «Гарри Поттеров» поддерживает идею сериала и отдать роль главного злодея Киллиану Мёрфи

Многие поклонники «Гарри Поттера» — книг и всех экранизаций — испытывают здоровый скепсис по поводу следующего этапа эксплуатации франчайза — посезонной сериализации книг на мощностях HBO.

Зато Кристофер Коламбус — режиссёр двух первых полнометражных картин — считает иначе:

Думаю, восхитительная идея, потому что съёмки фильма накладывают определённые ограничения. Хронометраж нашей первой экранизации — 2 часа и 40 минут, сиквел длился примерно столько же. Мы пытались взять максимум из книг.

Сам факт того, что у них есть роскошество многосерийного пересказа книг, я считаю фантастикой. В сериале можно показать всё, что мы оставили за кадром. Все эти замечательные сцены, которые мы не могли показать в фильмах.