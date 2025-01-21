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Режиссёр первых «Гарри Поттеров» поддерживает идею сериала и отдать роль главного злодея Киллиану Мёрфи

Источник: Warner Bros.

Многие поклонники «Гарри Поттера» — книг и всех экранизаций — испытывают здоровый скепсис по поводу следующего этапа эксплуатации франчайза — посезонной сериализации книг на мощностях HBO.

Зато Кристофер Коламбус — режиссёр двух первых полнометражных картин — считает иначе:

Думаю, восхитительная идея, потому что съёмки фильма накладывают определённые ограничения. Хронометраж нашей первой экранизации — 2 часа и 40 минут, сиквел длился примерно столько же. Мы пытались взять максимум из книг.

Сам факт того, что у них есть роскошество многосерийного пересказа книг, я считаю фантастикой. В сериале можно показать всё, что мы оставили за кадром. Все эти замечательные сцены, которые мы не могли показать в фильмах.

Также Коламбус поддержал идею отдать роль Волан-де-Морта Киллиану Мёрфи. Ранее это кастинговое решение понравилось Рэйфу Фвйнсу, киношному исполнителю злого колдуна, не способного убить даже одного ребёнка:

Киллиан один из самых любимых актёров. Он — фантастический лицедей. Я всецело за него.

Подготовка к съёмкам сериала идёт полным ходом.

Теги
Гарри ПоттерКрис КоламбусКиллиан МёрфиРэйф Файнс
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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