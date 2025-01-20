Первый взгляд на Харви Спектера в спин-оффе «Форс-мажоров» (видео)

Уже 23 февраля в эфир NBC отправится горяченький спин-офф «Форс-мажоров» прямиком из Лос-Анджелеса. Зрителей старательно приманивают до боли знакомым саундтреком и обещаниями личного присутствия легендарного Харви Спектера (Гэбриел Махт). С последним даже не обманули — он уже и в свежем тизере засветился. Главное, не моргайте, чтобы не пропустить.



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Вытянуть всё действо на себе попробует Стивен Амелл, явно косящий под Харви и Майка (Патрик Джей Адамс) одновременно. Он играет бывшего прокурора из Нью-Йорка, который перебрался в Калифорнию и основал юридическую фирму. Дела у него идут не лучшим образом, и герою приходится заниматься тем, что прежде он так презирал.