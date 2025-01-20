 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Стендап-комик Джимми О. Ян в трейлере нового сериала от режиссёра фильмов Marvel о Торе Хоррор-комикс Hack/Slash: Body Bags от Image уже нарезал себе дополнительный тираж Новые сериалы недели: первобытный Галустян и соперничающий Теннант «Магическая битва» получит четыре эпилога в последнем томе манги В серии комиксов «Чужой: Рай» представили героя, связанного с оригинальным фильмом
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
567

Первый взгляд на Харви Спектера в спин-оффе «Форс-мажоров» (видео)

Источник: NBC

Уже 23 февраля в эфир NBC отправится горяченький спин-офф «Форс-мажоров» прямиком из Лос-Анджелеса. Зрителей старательно приманивают до боли знакомым саундтреком и обещаниями личного присутствия легендарного Харви Спектера (Гэбриел Махт). С последним даже не обманули — он уже и в свежем тизере засветился. Главное, не моргайте, чтобы не пропустить.

Вытянуть всё действо на себе попробует Стивен Амелл, явно косящий под Харви и Майка (Патрик Джей Адамс) одновременно. Он играет бывшего прокурора из Нью-Йорка, который перебрался в Калифорнию и основал юридическую фирму. Дела у него идут не лучшим образом, и герою приходится заниматься тем, что прежде он так презирал.

Теги
ВидеоФорс-мажоры: Лос-Анджелес
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

5«Форс-мажоры: Лос-Анджелес» показали свой первый тизер 2Харви Спектер возвращается! В «Форс-мажорах: Лос-Анджелесе» для него нашли место 3Спин-офф «Форс-мажоров» получил дату премьеры 5Он готов подводить этот город в суде — первый кадр из «Форс-мажоров: Лос-Анджелеса»

Тоже интересно

17«Человек-паук: За пределами вселенной» наконец-то обрёл проверенных паутиной режиссёров 9Unknown 9: Awakening — премьерный трейлер 13Галь Гадот возвышается над Рэйчел Зеглер на постере диснеевского фильма «Белоснежка» 1Сборы аниме «Атака титанов: Последняя атака» в российском прокате превысили 20 млн рублей 8Sony всё-таки не купила издательство Kadokawa

Далее на КГ

0
Рецензия и отзывы на комикс «Конан. Полное издание»
 0
Сборы аниме «Атака титанов: Последняя атака» в российском прокате превысили 30 млн рублей
 16
Первые зрители боевика «Миссия невыполнима 8» забывают дышать от зверского напряжения фильма с Томом Крузом
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 0
Atari покупает Transport Tycoon у Криса Сойера
 41
Дно поднимается в тизере отечественной фантастики «Кракен»
 3
Не путать с Крейвеном: охотник Аарон Тейлор-Джонсон на новых кадрах ужастика «28 лет спустя»
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 13–19 января
 1
Chernobylite 2: Exclusion Zone получит полноценный вид от первого лица благодаря краудфандингу
 13
Афрокомедия обыграла в прокате приквел «Короля Льва» и «Человека-волка»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Ручная кладь»
 
Кино «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом обзавелась режиссёром
 
Росомаха переживает издевательства Саблезубого в первом выпуске Sabretooth: The Dead Don't Talk
 
В одном из выпусков комикса Transformers покажут, что случилось со Старскримом
 
Кино Самара Уивинг и Джейсон Сигел постараются убить друг друга в ремейке норвежского триллера
 
Топ лучших сериалов 2024 года по версии Metacritic
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 583: Очень серьёзные обсуждения
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 655: «Ёлки 11», «Настоящая боль», Джуд Лоу в роли Путина, экранизации игр PlayStation
 
1Ноль кадров в секунду – 561: Пиратская корова
 
 
8ЕВА – 616: Мутя-мутя
 
1Телеовощи – 582: Игра в петуха
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 654: «Небриллиантовая рука», миллиарды «Волшебника Изумрудного города», «Возвращение Одиссея», «Финист»
 
13ЕВА – 615: Насильная помощь
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 653: «Последний ронин», «Анора», «Домовёнок Кузя», «Одиссея» Нолана, итоги 2024 года
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru