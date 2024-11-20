Спин-офф «Форс-мажоров» получил дату премьеры

Хитовый сериал «Форс-мажоры» выходил на протяжении девяти сезонов и закончился в 2019 году. Спустя шесть лет на экранах появится спин-офф проекта, действие которого будет происходить в Лос-Анджелесе.

Сериал «Форс-Мажоры: Лос-Анджелес» выйдет на NBC 23 февраля. События юридической драмы развернутся в лос-анджелесской фирме, специализирующейся на уголовном праве. Главные роли исполнят Стивен Амелл и Джош Макдермитт.

В NBC ускорили разработку сериала в конце прошлого года, когда «Форс-мажоры» ставили рекорды на стриминге.