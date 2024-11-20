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Стала известна дата выхода третьего сезона «Шершней» (тизер)

Продолжение хитового сериала «Шершни» стартует 14 февраля, о чем заявили в тизере проекта. В этот день на экраны выйдут первые серии третьего сезона проекта.

Первый сезон сериала стартовал в 2021 году, второй — два года спустя. Первый сезон «Шершней» получил шесть номинаций на премии «Эмми», продолжение было отмечено двумя номинациями.

14 февраля выйдут два новых эпизода третьего сезона, а оставшиеся восемь серий будут выходить каждую неделю.

Теги
Шершни
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