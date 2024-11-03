Стали известны новые актёры второго сезона спин-оффа «Пацанов»

Спин-офф «Пацанов» после успешного первого сезона расширяет каст на второй сезон. В продолжении сериала «Поколение „Ви“» сыграют семь новых актёров и актрис: Тейт Флетчер («Мандалорец»), Кия Кинг («Шершни»), Джулия Ноуп («Во тьме»), Стивен Калин, Стейси МакГаннигл, Уайатт Дорион и Джорджи Мерфи. Подробности об их ролях пока не разглашаются.

Также к своим персонажам из первого сезона вернутся Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Аса Германн и Шелли Конн.

«Поколение „Ви“» расширяет вселенную «Пацанов» и переносит действие в Университет Годолкина, престижный колледж для супергероев. Первый сезон вышел осенью 2023 года и получил положительные отзывы критиков и зрителей, в результате чего сериал был продлён на второй сезон. Дата выхода продолжения пока неизвестна.