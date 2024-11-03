 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Окко», ИНН 7814665871, ID #a-42145

Токен: F7NfYUJCUneP31ojC1cr

   
«Чужой: Ромул» ударился в полное ретро с VHS-трейлером Хоакин Феникс мог сыграть Джокера вместо Хита Леджера: «Тогда я не был готов» Режиссёру «Битлджуса Битлджуса» пришлось уменьшить бюджет на $ 47 млн, чтобы попасть в кинотеатры По «Игре престолов» снимают фильм Максимальное напряжение Вина Дизеля на съёмках «Риддика 4: Фурии» (фото)
• • •
 
СЕРИАЛЫ
140

Стали известны новые актёры второго сезона спин-оффа «Пацанов»

Источник: Amazon Studios

Спин-офф «Пацанов» после успешного первого сезона расширяет каст на второй сезон. В продолжении сериала «Поколение „Ви“» сыграют семь новых актёров и актрис: Тейт Флетчер («Мандалорец»), Кия Кинг («Шершни»), Джулия Ноуп («Во тьме»), Стивен Калин, Стейси МакГаннигл, Уайатт Дорион и Джорджи Мерфи. Подробности об их ролях пока не разглашаются.

Также к своим персонажам из первого сезона вернутся Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Аса Германн и Шелли Конн.

«Поколение „Ви“» расширяет вселенную «Пацанов» и переносит действие в Университет Годолкина, престижный колледж для супергероев. Первый сезон вышел осенью 2023 года и получил положительные отзывы критиков и зрителей, в результате чего сериал был продлён на второй сезон. Дата выхода продолжения пока неизвестна.

Теги
Поколение „Ви“
Комментарии

Ещё на эту тему

6Дженсен Эклс вернётся к роли Солдатика в новом спин-оффе «Пацанов»

Тоже интересно

18Саурон наводит суету в трейлере второго сезона «Властелина колец. Колец власти» 37Нашумевшей сцены однополого поцелуя в «Доме Дракона» даже не было в сценарии 2Киберпанк-метроидвания Altered Alma успешно собирает средства на «Кикстартере» 23У «Хеллбоя: Проклятия Горбуна» даже не получится по-человечески провалиться в прокате 4Дух классических диснеевских мультфильмов и хоррор во втором трейлере Bye Sweet Carole

Далее на КГ

1
Спин-офф «Теории Большого Взрыва» и «Детства Шелдона» получит продолжение
 1
Кира Найтли рвёт и мечет в шпионском сериале «Чёрные голуби» (трейлер)
 0
Маленькие герои против больших ужасов в новом трейлере Little Nightmares III
 0
Чужой превращает тропический рай в кровавый ад на первых страницах нового комикса
 1
Автор Ultimate Spider-Man вышел на Kickstarter со своим новым и эпичным научно-фантастическим проектом
 1
Аниме-фильм «Атака титанов: Последняя атака» выйдет в российский прокат
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 551 — трансляция
 17
Сидни Суини — одна из самых высокооплачиваемых актрис своего поколения
 3
Ремастер Shadows of the Damned вышел и понравился людям... тем немногим, что его заметили
 13
A Vampyre Story: A Bat's Tale — анонсирован сиквел квеста из 2008 года
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Заложник своего слова Лиам Нисон: актёр обещает завязать с экшеном в 2025 году
 
Комикс «Бросок кобры» продолжает рекламировать себя новыми обложками и страницами
 
Кино Криминальная семейка Питера Динклэйджа и Джоша Бролина в трейлере комедии «Братья»
 
Кино «Хеллбой: Проклятие Горбуна» — простая народная сказочка, а не космическая опера
 
Кино Мэри Элизабет Уинстэд раскачает колыбель в ремейке классического триллера
 
Кино «Побыл идиотом за деньги»: Харрисон Форд рассказал, как сыграл Красного Халка в «Капитане Америке 4»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 644: Документалка «Я расист?», «Замри», «Мужское слово», замена Джеки Чана, секс в кино и сериалах
 
3ЕВА – 605: Долой свободу, даёшь рабство!
 
9Телеовощи – 572: Срочно добавляйте феминизм
 
4Ноль кадров в секунду – 550: Приветы из прошлого
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 643: «Дикий робот», «Блуждающая тень», лучший сиквел «Гладиатор 2», «Чужой: Ромул» на VHS
 
21ЕВА – 604: Лучшие токсичные отношения
 
1Телеовощи – 571: Белок для роботов
 
2Ноль кадров в секунду – 549: Оживший Суп в большом городе
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 642: «Субстанция», «Затерянное место» Александра Ажа, «Домовёнок Кузя», экранизация мема «Ждун»
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru