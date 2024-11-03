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Кира Найтли рвёт и мечет в шпионском сериале «Чёрные голуби» (трейлер)

Netflix опубликовал первый трейлер предстоящего сериала «Чёрные голуби» с Кирой Найтли в главной роли.

Актриса исполнила роль спецагента, чьё прикрытие оказывается под угрозой из-за покушения на её тайного любовника. Вместе с Найтли в сериале сыграли Бен Уишоу, Эндрю Кодзи, Сара Ланкашир и Трейси Ульман. Режиссёрами выступили Алекс Габасси («Корона») и Лиза Ганнинг («Сила»).

Первый сезон «Чёрных голубей» выйдет 5 декабря на Netflix. Сериал уже получил продление на второй сезон.

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Источник фотографий: Depositphotos

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