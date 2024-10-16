Кира Найтли сыграет агента под прикрытием в шпионском триллере «Чёрные голуби» (тизер)

5 декабря на Netflix выйдет первый сезон сериала «Чёрные голуби», главную роль в котором исполнила Кира Найтли. Сервис опубликовал первый тизер предстоящего проекта.

Шпионский триллер был впервые анонсирован в апреле 2023 года, а в этом году Netflix объявил, что заказал второй сезон сериала ещё до старта первого.

Кира Найтли играет британского агента, чьё прикрытие оказывается под угрозой из-за покушения на её тайного любовника. Действие «Чёрных голубей» разворачивается во время Рождества в Лондоне.

В актёрский состав первого сезона вошли Бен Уишоу, Эндрю Кодзи, Сара Ланкашир и Трейси Ульман. Режиссёрами сериала выступили Алекс Габасси («Корона») и Лиза Ганнинг («Сила»).