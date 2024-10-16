Дюжев-Байден пытается выжить в России в комедии «Гудбай» (трейлер)

Телеканал «ТНТ» совсем не щадит наше чувство прекрасного. Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена — это то, о чём мы точно не просили. В комедии «Гудбай» без пяти минут бывший президент США отправляется в Россию, чтобы разгадать секрет русского счастья. Само собой, жизнь его к такому не готовила, и бедному маразматирующему деду предстоит копить деньги на обратный билет, подрабатывая учителем английского языка.

Сразу предупреждаем, развидеть такое не получится: