 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Духовный наследник Максимуса в «Гладиаторе 2» на обложках журнала Empire Знаменитый комикс Saga от Image вернётся с новым сюжетом У «Хеллбоя: Проклятия Горбуна» даже не получится по-человечески провалиться в прокате Вай бухает и дерётся в свежем отрывке второго сезона «Аркейна» Миссия Тома Круза в опасности: диснеевский «Лило и Стич» встал на одну дату со шпионским экшеном
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
313

Дюжев-Байден пытается выжить в России в комедии «Гудбай» (трейлер)

Телеканал «ТНТ» совсем не щадит наше чувство прекрасного. Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена — это то, о чём мы точно не просили. В комедии «Гудбай» без пяти минут бывший президент США отправляется в Россию, чтобы разгадать секрет русского счастья. Само собой, жизнь его к такому не готовила, и бедному маразматирующему деду предстоит копить деньги на обратный билет, подрабатывая учителем английского языка.

Сразу предупреждаем, развидеть такое не получится:

Теги
ВидеоГудбай
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

31Дюжев играет Джо Байдена в комедии от «ТНТ»

Тоже интересно

4У аниме-сериала «Моя геройская академия» будет ещё один сезон 10Вторую часть вестерна Кевина Костнера «Горизонты» убрали из графика премьер, чтобы поднакопить зрителей 18Зои Салдана: Стивен Спилберг восстановил мою веру в Голливуд после «Пиратов Карибского моря» 2Ультимативный батя Кристофер Ллойд вернётся в экшене «Никто 2» 1Новые сериалы недели: Винс Вон — детектив на южном курорте

Далее на КГ

0
В продажу поступил новый комикс по «Русам против ящеров»
 1
Легенда жива: знаменитый журнал Heavy Metal по-настоящему вернётся в мир комиксов
 0
Разработчики Black Myth: Wukong заработали в одном только Steam 1 млрд долларов
 16
Очередной провал? Бюджет фильма «Миссия невыполнима 8» перевалил за $ 300 млн
 3
Хью Джекман спас от смерти одного любимого мутанта в «Дэдпуле и Росомахе»
 4
Суперсила Джеймса Ганна: отменять уже анонсированные DC-фильмы
 8
Экранизация видеоигры «Дожить до рассвета» столкнётся с боевым бухгалтером Беном Аффлеком
 2
«Миссия: Красный»: Крис Эванс и Дуэйн Джонсон меряются крутизной на свежем постере экшен-комедии
 0
Росомаха столкнётся с правительственной организацией из родной Канады
 7
Жан-Клод Ван Дамм легко справляется с одним восточным европейцем в экшене «Прикончи их всех 2»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Иэна Маккеллена уже позвали сыграть Гэндальфа в новых фильмах по «Властелину колец»
 
Игры 15 минут геймплея Ballad of Antara — следующей многообещающей китайской экшен-RPG
 
Игры КГ играет: Yakuza: Like a Dragon, часть 13
 
Следующая глава манга-адаптации сериала «Мандалорец» станет последней
 
Сериал «Игра в кальмара» напомнил о себе новым тизером второго сезона
 
Кино «Я расист?» — трейлер документалки Мэтта Уолша
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
2Телеовощи – 570: Специальная аугментация
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 641: Провал «Джокера 2», свежий Кевин Смит, «Не говори никому», «Платформа 2», «Сталкер»
 
11Телеовощи – 569: Батон на измене
 
5ЕВА – 602: После технических неполадок
 
2Ноль кадров в секунду – 547: Заткнись и переноси
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 640: «Одинокие волки», «Трансформеры: Начало», «Балерина», провал «Мегалополиса», мультик «Течение»
 
2ЕВА – 601: По спирали
 
2Телеовощи – 568: Мой верный Штырь
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru