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Дюжев играет Джо Байдена в комедии от «ТНТ»

Звезда «Бригады» и «Ресторана по понятиям» отыскал свою новую — наверняка не менее звёздную — роль. Дмитрий Дюжев играет недействующего президента США Джо Байдена в комедийном сериале «Гудбай». За производство отвечают телеканал ТНТ и 1-2-3 Production.

Президент США инкогнито отправляется в Россию, чтобы выяснить, почему западные санкции ничего не разорвали в клочья. В первый же день Байден теряет паспорт и знакомится с русским патриотом. А чтобы накопить денге на новый паспорт и вернуться домой, дед вынужден жить в хрущевке и работать учителем английского. Тем временем агенты ЦРУ увозят в США Иваныча — очень похожего на Байдена российского пенсионера.

Промо-арт сериала «Гудбай» Промо-арт сериала «Гудбай» Промо-арт сериала «Гудбай»
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ГалереяГудбай
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