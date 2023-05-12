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Ресторанная «Бригада» вернётся с третьим сезоном

Источник: Premier

Безусловный успех двух сезонов многосерийной криминальной комедии Андреасянов обеспечил «Ресторану по понятиям» продолжение. Зрители наверняка в полном восторге от перспективы встретиться с полюбившимися персонажами снова — в третьем сезоне

В предыдущих сериях кафешке Шустрого (Владимир Вдовиченков), Кощея (Владимир Сычёв), Кувалды (Дмитрий Дюжев) и Кильки (Иван Кокорин) угрожал открывшийся неподалёку веганский ресторан, а в новогоднем спецэпизоде главные герои готовили свадебный банкет в поместье олигарха в Лондоне.

Сценарием сериала продолжит заниматься Гайк Асатрян, а режиссирует по-прежнему Давид Дадунашвили. Проект для видеосервиса Premier продюсируют Сарик и Гевонд Андреасяны.

Теги
Ресторан по понятиям
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