«Контроль за животными» с Джоэлом Макхэйлом получил второй сезон

Телеканал Fox оптимистично оценил перспективы своей многосерийной производственной комедии «Контроль за животными» с Джоэлом Макхэйлом в главной роли, поэтому продлил сериал на второй сезон.

Главный герой в исполнении Макхэйла — бывший полицейский, который после увольнения вынужден работать в службе контроля за животными. Ему и его команде предстоит столкнуться с хищниками и разобраться с владельцами домашних животных, которые не заботятся о своих питомцах.

Помимо Макхэйла, который также входит в команду исполнительных продюсеров, в проекте также снимаются Майкл Роулэнд. Велла Ловелл, Рави Патель, Грэйс Палмер, Альвина Огаст, Келли Огмундсон и Джерри Ди. Создателями сериала значатся БобФишер, Роб Гринберг и Дэн Стерлинг. За производство отвечает Fox Entertainment Studios..