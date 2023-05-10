«Уокер» с Джаредом Падалеки продлён на четвёртый сезон

Пока на канале The CW в небытие уходят целые ответвления комикс-вселенных, некоторые сериалы продолжают здравствовать. Например, семейная драма «Уокер» с Джаредом Падалеки в титульной роли. Правда, есть тут и оговорка — количество новых эпизодов у свежего сезона поскромнее будет.

В первом и третьем сезонах было по 18 эпизодов, во втором — 20, а в четвёртом — всего 13. Возможно, это намёк на то, что четвёртый сезон в итоге станет-таки для сериала заключительным. Но пока о вероятности его завершения ничего не сообщают.

В истории о техасском рейнджере вместе с Падалеки снимаются Эшли Рейес, Киган Аллен, Митч Пиледжи, Молли Хэйган, Вайолет Бринсон, Кейл Калли, Коби Белл, Одетт Эннейбл. Шураннером проекта значится Анна Фрикл, а Падалеки входит в команду исполнительных продюсеров сериала.