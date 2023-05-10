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«Правдивая ложь» закрыта после первого сезона

Источник: CBS

Телеканал CBS решил, что затея не удалась. С таким трудом и так долго добиравшийся до малых экранов ребут «Правдивой лжи» Джеймса Кэмерона приказал долго жить. Многосерийный экшен кое-как продержался в эфире один сезон и по причине невостребованности отправлен в утиль.

Сериал рассказывал о супругах в исполнении Стива Хоуи и Джинджер Гонзагb, пытавшихся спасти семейную жизнь, когда вдруг обнаружилось, что один из них секретный агент. И, конечно, ничто не сплотит мужа и жену лучше, чем совместная миссия по спасению мира.

Пилотный эпизод срежиссировал Энтони Хемингуэй («Настоящая кровь»). Сценаристом выступил Мэтт Никс («Чёрная метка»). Кэмерон числился в команде исполнительных продюсеров проекта.

Теги
Правдивая ложь
Комментарии (2)

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