«Правдивая ложь» закрыта после первого сезона

Телеканал CBS решил, что затея не удалась. С таким трудом и так долго добиравшийся до малых экранов ребут «Правдивой лжи» Джеймса Кэмерона приказал долго жить. Многосерийный экшен кое-как продержался в эфире один сезон и по причине невостребованности отправлен в утиль.

Сериал рассказывал о супругах в исполнении Стива Хоуи и Джинджер Гонзагb, пытавшихся спасти семейную жизнь, когда вдруг обнаружилось, что один из них секретный агент. И, конечно, ничто не сплотит мужа и жену лучше, чем совместная миссия по спасению мира.

Пилотный эпизод срежиссировал Энтони Хемингуэй («Настоящая кровь»). Сценаристом выступил Мэтт Никс («Чёрная метка»). Кэмерон числился в команде исполнительных продюсеров проекта.