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Каратели Томас Джейн и Джон Бернтал тренируются для ребута «Сорвиголовы» (видео)

На просторах сети всплыло примечательное видео — Taran Tactical Innovations опубликовала видео со своей тренировочной базы, где навыки владения огнестрельным оттачивают сразу два Карателя: нынешний и бывший.

В полутораминутном видео засветились тренирующийся для возвращения в образ Джон Бернтал (его Фрэнк Касл уже заявлен в «Сорвиголове: Рождённом заново») и внезапно ассистирующий ему Томас Джейн, сыгравший Касла в полнометражном фильме 2004 года и позже — в культовой короткометражке Ади Шанкара The Punisher: Dirty Laundry (2012 г.).

Этот неожиданный дуэт, конечно, вряд ли появится в кадре, но тренировочное видео из «мультивселенной Каслов» от этого менее крутым не становится.

Теги
ВидеоСорвиголова: Рождённый заново
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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