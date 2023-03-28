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Кингпин приоделся ради съёмок в ребуте «Сорвиголовы» (фото)

Знаменитый криминальный авторитет Адской кухни показался в всей своей солидной красе на съёмочной площадке «Сорвиголовы: Рождённого заново». Производственный процесс стартовал в Нью-Йорке, и в последнее время сетевые просторы пестрят фотографиями с локаций. Мэтта Мёрдока (Чарли Кокс) и его новый любовный интерес (Маргарита Левиева) на днях мы уже видели.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Со времён своего появления в «Соколином глазе» Уилсон Фиск в исполнении Винсента Д’Онофрио заметно постройнел, а от его, казалось бы, фатального ранения не осталось и следа. Впрочем, пока доподлинно неизвестно, в каком временном промежутке относительно остальных проектов MCU обретается «Рождённый заново».

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
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