Приквел «Джона Уика» с Мэлом Гибсоном получил дату выхода

В свете мощного старта «Джона Уика 4» нельзя не вспомнить его трёхсерийный спин-офф «Отель „Континенталь“», с таким трудом добирающийся до экранов. В ходе промо-тура свежей киноглавы экшен-франчайза Киану Ривза у продюсера Lionsgate Эрики Ли поинтересовались, когда же всё-таки ждать премьеру. И у неё даже есть ответ на этот важный вопрос.

Оказывается, мини-сериал с полуторачасовыми эпизодами выйдет на стриминговом сервисе Peacock в сентябре. Пока это самая точная дата.

События разворачиваются в 1975 году в Нью-Йорке и рассказывают о юности Уинстона (Колин Вуделл), владельца знаменитого отеля в исполнении Иэна Макшейна, а также консьержа Харона (Айомиде Адегун), которого в фильмах сыграл, к сожалению, уже покойный Лэнс Реддик. Это история о том, как предприимчивый Уинстон и его сообщники проложили себе путь в знаменитый «Континенталь».

В касте также значатся Мэл Гибсон, Хьюберт Понт-Дю Жур, Джессика Эллэйн, Мишель Прада, Нунг Кейт и Бен Робсон. В исполнительных продюсерах значатся Чад Стахелски, Дереком Колстад, Дэвид Литч и Киану Ривз.