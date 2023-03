Джессика Честейн будет предотвращать массовые расстрелы в мини-сериале Apple TV+

На Apple TV+ готовится к выходу мини-сериал «Гений», главную роль в котором сыграет Джессика Честейн. Проект основан на статье Cosmopolitan под названием Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens? («Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдёт?»).

Автор материала Андреа Стэнли выступит консультантом, сценарий напишет Мелисса Джеймс Гибсон («Карточный домик»), а срежиссирует мини-сериал Мэтт Хейнеман («Тайгер»).

По сюжету главная героиня внедряется в онлайн-группы, чтобы отслеживать и предотвращать потенциальные массовые расстрелы.

В The Savant войдёт восемь эпизодов. Мини-сериал сейчас находится на ранней стадии разработки, поэтому остальной каст ещё не объявляли, а дата релиза проекта не уточняется.