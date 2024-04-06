Сценарист «Андора» работает над сюжетом «Звёздных войн: Рассвета джедаев» Джеймса Мэнголда

Похоже, у кого-то заметно поднялся уровень мидихлориан. Бо Уиллимон — один из сценаристов сериала «Андор» — займётся сюжетом полнометражных «Звёздных войн» режиссёра Джеймса Мэнголда.

Лента Мэнголда пока носит рабочее название «Рассвет джедаев» и является настолько приквелом, что трилогии приквелов даже не снилось. Действие сюжета разворачивается за 25 тысяч лет до любых известных нам по фильмам или сериалам таймлайнов и рассказывает о возникновении Силы и первых форсюзеров.

Мэнголд тоже работает над сценарием, но, судя по всему, ему понадобилась помощь.

Главный постановщик, если верить его ранним заявлениям, вдохновляется идеей библейского эпика в духе «Десяти заповедей», чтобы озвучить ответы на невероятно важные вопросы. Откуда взялась Силв? Кто её обнаружил? И когда научились её пользоваться?

Даты выхода у ленты нет.

Сейчас Мэнголд режиссёрует биопик A Complete Unknown, в котором снимается Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана. Следующим фильмом во вселенной «Звёздных войн» станет «Мандалорец и Грогу», премьерующийся в 2026 году.

Сериал «Андор» — предыстория персонажа Диего Луны из «Изгоя-один» — считается знаковым произведением диснеевской эпохи. Многие зрители приятно удивились, что «Звёздные войны» могут быть такими — мрачными, бескомпромиссными и взрослыми.

Уиллимон ранее работал над сериалами «Карточный домик» и «Разделение».