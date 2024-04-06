 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новые сериалы недели: матёрый сыщик Колин Фаррелл и гениальный Эндрю Скотт Стрёмный трейлер ужастика «Кукушка» обещает безумие и кровищу Никакого Marvel в России: компания приостанавливает работу с издательством «Комильфо» Человеку-пауку придётся остановить перерождение Зловещей шестёрки Джордж Лукас возглавил список самых богатых знаменитостей 2024 года
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
63

Сценарист «Андора» работает над сюжетом «Звёздных войн: Рассвета джедаев» Джеймса Мэнголда

Источник: Disney

Похоже, у кого-то заметно поднялся уровень мидихлориан. Бо Уиллимон — один из сценаристов сериала «Андор» — займётся сюжетом полнометражных «Звёздных войн» режиссёра Джеймса Мэнголда.

Лента Мэнголда пока носит рабочее название «Рассвет джедаев» и является настолько приквелом, что трилогии приквелов даже не снилось. Действие сюжета разворачивается за 25 тысяч лет до любых известных нам по фильмам или сериалам таймлайнов и рассказывает о возникновении Силы и первых форсюзеров.

Мэнголд тоже работает над сценарием, но, судя по всему, ему понадобилась помощь.

Главный постановщик, если верить его ранним заявлениям, вдохновляется идеей библейского эпика в духе «Десяти заповедей», чтобы озвучить ответы на невероятно важные вопросы. Откуда взялась Силв? Кто её обнаружил? И когда научились её пользоваться?

Даты выхода у ленты нет.

Сейчас Мэнголд режиссёрует биопик A Complete Unknown, в котором снимается Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана. Следующим фильмом во вселенной «Звёздных войн» станет «Мандалорец и Грогу», премьерующийся в 2026 году.

Сериал «Андор» — предыстория персонажа Диего Луны из «Изгоя-один» — считается знаковым произведением диснеевской эпохи. Многие зрители приятно удивились, что «Звёздные войны» могут быть такими — мрачными, бескомпромиссными и взрослыми.

Уиллимон ранее работал над сериалами «Карточный домик» и «Разделение».

Теги
Джеймс МэнголдЗвёздные войны
Комментарии

Ещё на эту тему

20Спутницу «Доктора Кто» заменят после одного сезона 7Режиссёр сериала «Андор» стал постановщиком нового «Звёздного пути» 5Мексиканские «Пацаны» — в разработке ещё один спин-офф сериала от звезды «Андора»

Тоже интересно

27«Приключения Петрова и Васечкина» продолжатся 40 лет спустя, но зачем? 2Новые фильмы недели: «Дюна 2», «Бедные-несчастные» и другие новинки кино 29Трейлер «Доктора Кто» закидали минусами на YouTube 16Энтони Маки отбил всякое желание смотреть «Капитана Америку: Дивный новый мир» 12Первые отзывы на боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом

Далее на КГ

4
«Дракула» режиссёра Люка Бессона нашёл свою вечную любовь
 0
DC анонсировало продолжение сюжета со смертью Робина
 4
Тринити со световым мечом на свежем кадре «Звёздных войн: Аколита»
 1
Disney объявила даты премьер «Трона: Ареса», «Мандалорца и Грогу» и других своих фильмов
 0
КГ играет: Xenoblade Chronicles Definitive Edition, часть 6
 7
«Мёртвые мальчики-детективы» Нила Геймана открывают своё агентство в трейлере сериала
 0
«Серые» против монстров в новом отрывке корейского сериала по мотивам хоррора «Паразит»
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 614: «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», «Кунг-фу Панда 4», дипфейковый Юрий Никулин
 5
Космическая RPG Exodus обещает путешествия со скоростью света и сложные решения
 0
Первоапрельская шутка Bloodborne Kart доберётся до релиза под названием Nightmare Kart
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Зендея не смогла осилить «Мессию Дюны» — будет ждать экранизацию Дени Вильнёва
 
DC обвинили в использовании искусственного интеллекта при работе над комиксом о Бэтмене
 
Генри Кавилл и Сэм Рокуэлл избивают наёмников в экшен-сцене «Аргайла: Супершпиона»
 
Игры Редчайший прототип Panasonic Jungle выставлен на eBay за $ 45 000
 
Звезда ужастика «Два, три, демон, приди!» сыграет главную роль в фильме по игре Watch Dogs
 
Издательство Alpaca анонсировало новый альманах в серии «RUS BD. Избранное»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 614: «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», «Кунг-фу Панда 4», дипфейковый Юрий Никулин
 
1Ноль кадров в секунду – 520: Консоль на патриотизме
 
 
5ЕВА
 
 
7Телеовощи – 542: Межпространственный Чумазик
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 120: Цензура и повесточка
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 613: Новый и старый «Дом у дороги», «Летучий корабль», вампиры против Ку-клукс-клана
 
1Ноль кадров в секунду – 519: Смутные игры
 
 
3ЕВА – 574: Только лев всё понял
 
15Телеовощи – 541: Темпоральный Чапаев
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 612: KinoKiller, «Красотки в бегах» Итана Коэна, трейлер «Ворона», «Мадам Паутина», «Аргайл»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru