 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Звезда «Джона Уика 4» раскритиковал драки в экшене «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом Второй сезон «Одних из нас» нашёл свою Эбби — её сыграет Кейтлин Дивер Результаты «Премии Steam 2023» вышли немного странными Пол Атрейдес дерётся с Фейд-Раутой в свежем промо-ролике «Дюны 2» Сценарист «Андора» работает над сюжетом «Звёздных войн: Рассвета джедаев» Джеймса Мэнголда
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
646

Тринити со световым мечом на свежем кадре «Звёздных войн: Аколита»

Шоураннер мистического триллера «Звёздные войны: Аколит» Лесли Хедланд призналась, что одна из героинь-джедаек сериала — мастер Идара в исполнении Керри-Энн Мосс — вдохновлена другим песронажем актрисы, Тринити. Да и вообще, по словам Хедланд, проект сильно вдохновлён недавно запустившей в работу свою пятую часть «Матрицей».

Видимо, «Звёздными войнами» решили на этот раз не вдохновляться.

Журнал Empire, к слову, опубликовал эксклюзивный кадр из грядущего сериала с мастером-джедаем Идарой и её зелёным световым мечом:

Кадры из сериала «Звёздные войны: Аколит»
Теги
ГалереяЗвёздные войны: Аколит
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

11«Звёздные войны: Аколит» показывают свою Амандлу и джедаев 12Инопланетная Дафни Кин на свежих кадрах «Звёздных войн: Аколита» 38Трейлер «Звёздных войн: Аколита» на YouTube утопили в минусах

Тоже интересно

4Третьему сезону «Основания» укоротили бюджет 3«Медведь» по-тихому продлён на четвёртый сезон 1Solo Дженни из Blackpink достигло 1 млрд просмотров на YouTube 0Участницы Kiss Of Life опубликовали тизеры к дебютному альбому (ФОТО) 2Супершпион Генри Кавилл или Кот? Конечно, Кот! (постер)

Далее на КГ

1
Disney объявила даты премьер «Трона: Ареса», «Мандалорца и Грогу» и других своих фильмов
 0
КГ играет: Xenoblade Chronicles Definitive Edition, часть 6
 7
«Мёртвые мальчики-детективы» Нила Геймана открывают своё агентство в трейлере сериала
 0
«Серые» против монстров в новом отрывке корейского сериала по мотивам хоррора «Паразит»
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 614: «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», «Кунг-фу Панда 4», дипфейковый Юрий Никулин
 5
Космическая RPG Exodus обещает путешествия со скоростью света и сложные решения
 0
Первоапрельская шутка Bloodborne Kart доберётся до релиза под названием Nightmare Kart
 7
Девочка-вампир устраивает кровавые игры в трейлере «Эбигейл»
 10
«Хеллбой: Горбун» выйдет предположительно этой осенью
 5
Марго Робби и Оливия Уайлд экранизируют комикс от создателя «Дэдпула»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Звезда «Подземелий и драконов» София Лиллис сыграет в экшен-триллере с Дэйвом Батистой
 
Кино Второй и явно не последний рекорд «Холопа 2»
 
Кино Том Круз появится в последнем фильме Квентина Тарантино?
 
Кино Первый взгляд на нового злодея «Мортал Комбат 2» (фото)
 
Кино Песни, пляски и драконьи яйца в свежем трейлере «Летучего корабля»
 
Кино Новый Капитан Америка признался, что в Marvel не требуется лишний актёрский креатив
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 614: «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», «Кунг-фу Панда 4», дипфейковый Юрий Никулин
 
1Ноль кадров в секунду – 520: Консоль на патриотизме
 
 
5ЕВА
 
 
7Телеовощи – 542: Межпространственный Чумазик
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 120: Цензура и повесточка
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 613: Новый и старый «Дом у дороги», «Летучий корабль», вампиры против Ку-клукс-клана
 
1Ноль кадров в секунду – 519: Смутные игры
 
 
3ЕВА – 574: Только лев всё понял
 
15Телеовощи – 541: Темпоральный Чапаев
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 612: KinoKiller, «Красотки в бегах» Итана Коэна, трейлер «Ворона», «Мадам Паутина», «Аргайл»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru