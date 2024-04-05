Тринити со световым мечом на свежем кадре «Звёздных войн: Аколита»

Шоураннер мистического триллера «Звёздные войны: Аколит» Лесли Хедланд призналась, что одна из героинь-джедаек сериала — мастер Идара в исполнении Керри-Энн Мосс — вдохновлена другим песронажем актрисы, Тринити. Да и вообще, по словам Хедланд, проект сильно вдохновлён недавно запустившей в работу свою пятую часть «Матрицей».

Видимо, «Звёздными войнами» решили на этот раз не вдохновляться.

Журнал Empire, к слову, опубликовал эксклюзивный кадр из грядущего сериала с мастером-джедаем Идарой и её зелёным световым мечом: