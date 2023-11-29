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Мексиканские «Пацаны» — в разработке ещё один спин-офф сериала от звезды «Андора»

Источник: Amazon

Мексиканские пацаны Диего Луна («Андор») и Гаэль Гарсиа Берналь («Ночной оборотень») задумали снять мексиканских «Пацанов», и кто ж им сможет помешать. Да и вообще, спин-оффов много не бывает, так что детище Эрика Крипке получит ещё один — «Пацаны. Мексика».

Действие, как нетрудно догадаться, развернётся в одной латиноамериканской стране, и Берналь с Луной не только спродюсируют проект, но и, возможно, даже исполнят какие-то роли. Жаль только, что не главные. Также обещают, что команда оригинала будет контролировать процесс. Но есть и плохая новость — сценарий доверили писать создателю «Синего жука» Гарету Даннету-Алькосеру.

Ну а пока мы все ждём четвёртый сезон «Пацанов», вынужденно перебиваясь средненькими подростковыми спин-оффами. Премьера продолжения назначена на следующий год, и даже постеры уже вышли — словом, дело движется в нужную сторону.

Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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