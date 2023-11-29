«Песочный человек» вернулся к съёмкам второго сезона (фото)

Шоураннер и автор литературного первоисточника Нил Гейман сообщил, что прерванные голливудскими забастовками съёмки второго сезона «Песочного человека» наконец-то возобновились.

Проект вернулся в активное производство на этой неделе, и тому даже имеется доказательство в виде свежего закадрового снимка с исполнителем заглавной роли Томом Старриджем и Mэйcoном Aлeкcaндpом Пapком, играющим Страсть.

Гейман обещает, что его коллега по адаптации шоураннер Аллан Хейнберг и вся остальная творческая команда готовят зрителям нечто чрезвычайно особенное во втором сезоне. Продолжение сюжета тёмного фэнтези продолжит переносить героев и действие в разные локации и времена.