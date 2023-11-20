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Полёт Хоумлендера, ругань Солдатика и громадный член в подборке неудачных дублей «Поколения „Ви“» (видео)

Это было лишь вопросом времени. Стриминговый сервис Amazon опубликовал видеоподборку неудавшихся дублей первого сезона «Поколения „Ви“» с Энтони Старром, Дженсеном Эклсом и основным составом спин-оффа «Пацанов», заваливающим дубли, но при этом получающим невероятное удовольствие от процесса.

Сериал о новом поколении американских супергероев из единственного в своём роде колледжа Годолкина уже получил продление на второй сезон. Поэтому можете быть уверены — этим видеороликом дело не ограничится.

Теги
ВидеоПоколение „Ви“
Комментарии (2)

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Сериалы
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Источник фотографий: Depositphotos

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