Полёт Хоумлендера, ругань Солдатика и громадный член в подборке неудачных дублей «Поколения „Ви“» (видео)

Это было лишь вопросом времени. Стриминговый сервис Amazon опубликовал видеоподборку неудавшихся дублей первого сезона «Поколения „Ви“» с Энтони Старром, Дженсеном Эклсом и основным составом спин-оффа «Пацанов», заваливающим дубли, но при этом получающим невероятное удовольствие от процесса.

Сериал о новом поколении американских супергероев из единственного в своём роде колледжа Годолкина уже получил продление на второй сезон. Поэтому можете быть уверены — этим видеороликом дело не ограничится.