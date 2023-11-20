Рик Граймс и Мишон непобедимы — Эндрю Линкольн и Данай Гурира о своих героях в спин-оффе «Ходячих мертвецов» (видео)

Эти двое непобедимы, когда вместе, но они не вместе. Пока. Кабельный канал AMC опубликовал короткий ролик к своему многообещающему спин-оффу «Ходячих мертвецов», где исполнители центральных партий Эндрю Линкольн и Данай Гурира рассказывают о своих персонажах. Вдобавок видео засветило точную дату выхода «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил» — премьера состоится 25 февраля 2024-го.

Сюжет описывает скитания Рика и Мишон, ищущих друг друга в мире зомби-апокалипсиса. Зрителей ждёт эпическая история любви и превозмогания.