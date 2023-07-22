Рик и Мишон в первом тизере спин-оффа «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил»

Она его давно потеряла, а он взял да и нашёлся. На полях Comic Con презентовали первый видеоматериал по спин-оффу ходячих мертвецов, который успели переназвать, и теперь официальный заголовок свежей зомби-драмы звучит как «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил». Речь о мини-сериале про Рика Граймса и Мишон.

В тизере героиня Данай Гуриры блуждает со своей верной катаной в кровавом тумане. Там же бродит любовь всей её жизни — главный герой в исполнении Эндрю Линкольна. История этих суровых выживанцев ещё далека от завершения.

У спин-оффа «Ходчих» пока нет точной даты выхода, но премьеру обещают в следующем году.