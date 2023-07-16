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201

Рик, Мишон и Дэрил Диксон на первых постерах спин-оффов «Ходячих мертвецов»

Источник: AMC

Невзирая на масштабные голливудские забастовки, грандиозное летнее мероприятие в Сан-Диего не отменено, хоть ничего грандиозного в этом году на Comic Con уже и не ожидается. Тем не менее на локациях замечены кое-какие промо-изображения проектов, которые в той или иной форме поучаствуют в конвенте.

Среди них — спин-оффы знаменитых «Ходячих мертвецов», чьи плакаты (точнее их изображения) утекли в сеть прежде своего официального релиза. Теперь можно полюбоваться на баннеры зомби-драм «Рик и Мишон» (дата премьеры пока неизвестна) и «Дэрил Диксон», недавно обзаведшийся точной датой выхода — 9 сентября.

Промо-арт сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» Промо-арт сериала «Xoдячиe мepтвeцы: Pик и Mишoн»
Теги
Ходячие мертвецы: Дэрил ДиксонXoдячиe мepтвeцы: Pик и Mишoн
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