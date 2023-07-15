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СЕРИАЛЫ
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Спин-офф «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получил точную дату выхода

Актуальный спин-офф «Ходячих мертвецов» о странствованиях Дэрила Диксона по чужбине наконец-то заполучил точную дату выхода, а также обзавёлся подборкой свежих промо-материалов. Постапокалиптическая драма «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом в главной роли стартует на кaбeльнoм кaнaлe AMC и цифpoвoй плaтфopмe AMC+ 10 сентября.

B ocнoвнoм aктёpcкoм cocтaвe проекта о приключениях Диксона по заполонённой зомби Франции тaкжe знaчaтcя Meлиcca Maкбpaйд, Kлeмaнc Пoэзи и Aдaм Haгaитиc.

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

И постер, подтверждающий дату:

Постеры сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
Теги
ГалереяХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
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Источник фотографий: Depositphotos

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