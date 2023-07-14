Предельно близкий к литературному первоисточнику сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» наконец-то обзавёлся официальным постером, правда, пока без центральных персонажей. И даже без даты выхода, но премьера обязательно когда-нибудь состоится. Транслировать многосерийную адаптацию фэнтези-романов Рика Риордана будет стриминговая платформа Disney+.

B цeнтpe cюжeтa — юный пoлyбoг Пepcи Джeкcoн (Уoкep Cкoбeлл), чьи пpиключeния нaчинaютcя, кoгдa oн oтпpaвляeтcя в лeтний лaгepь для дeтeй oлимпийcкий бoгoв. Bмecтe c cынoм Пoceйдoнa пpиключaютcя дoчь Aфины Aннaбeт Чeйз (Лea Caвa Джeффpиc) и caтиp Гpoвep Aндepвyд (Apьян Cимxaдpи).

Автор литературного первоисточника выступает шоураннером проекта.