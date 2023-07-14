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Мультсериал для взрослых «Объяснялкины» от Сыендука показал свой первый тизер

Онлайн-платформа «Кинопоиск» представила тизер многосерийной анимационной сатирической комедии «Объяснялкины». Возрастной рейтинг «18+» позволяет её героям рискованно шутить и при этом служить великой цели просвещения, но строго для выпустившейся из школы аудитории.

За проект отвечает творческое объединение nerds Егора Лоскутова и Дмитрия Сыендука. Первый восьмисерийный сезон выйдет этой осенью.

Снимающая образовательное шоу семья по условиям контракта со стримингом не имеет права стареть и умирать, хоть и порядком устала от трансляции своей «идеальной жизни» аудитории. Вот уже на протяжении 150 серий Батёк, Мамуля, Дед и Бабуля отвечают на вопросы, которые им задаёт Сынуля. Но съёмки так им осточертели, что Объяснялкины в надежде на увольнение решают саботировать процесс и признаться всем, что они совсем не идеальная семья.

Теги
ВидеоОбъяснялкины
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Источник фотографий: Depositphotos

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