 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Peйнджep-oтбpoc» — пoпoлнeниe в кoмaндe aвтopoв aнимe oт aвтopa «Пяти нeвecт» Кровавый трейлер экшена The Texas Chain Saw Massacre раскрыл дату релиза Cкapлeтт Йoxaнccoн paccкaзaлa o cтpaнныx пpoбax в «Гpaвитaцию» Aльфoнco Kyapoнa Киллер-пенсионер Николас Кейдж в трейлере экшен-комедии «Пенсионный вклад» Ноль кадров в секунду. Выпуск 482: Без Ивана нельзя
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
92

Шути Гатва вернётся к роли Повелителя Времени в пятнадцатом сезоне «Доктора Кто»

Источник: BBC One

Шути Гатве ещё только предстоит «докторский» дебют в четырнадцатом сезоне «Доктора Кто», но в интервью Rolling Stone UK актёр уже подтвердил, что вернётся к роли Повелителя Времени в пятнадцатом сезоне.

Гатва рассказывал, что скучает по небольшим театральным проектам и планирует снова заняться ими после завершения работы над вторым сезоном «Доктора Кто».

Даже в трудные времена театр согревал и поддерживала меня. Я планирую вернуться туда, когда закончу второй сезон «Доктора Кто».

 
Шути Гатва

В общем, никаких регенераций минимум два сезона — что неудивительно. За исключением Кристофера Экклстона, у которого возник конфликт с BBC на почве творческих разногласий (в итоге он выбыл из сериала спустя всего сезон после перезапуска), в новой эпохе «Доктора Кто» исполнители главной роли держатся в проекте по три сезона. Дэвид Теннант, правда, и здесь всех перещеголял — он вернётся в спецвыпуски в качестве Четырнадцатого Доктора.

Теги
Доктор Кто
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Архангел прикинулся Джимом в свежем промо-ролике второго сезона «Благих знамений» 14«Мистер и миссис Смит» для бедных засветились в сборном трейлере Amazon 10Эпические проводы Геральта в свежем трейлере третьего сезона «Ведьмака»

Тоже интересно

0Hoвыe игpы вceлeннoй Dead by Daylight — игpoвoe кинo oт Supermassive Games и кooпepaтив oт Midwinter Entertainment 0Кихён из Monsta X выпустил саундтрек к дораме «История девятихвостого лиса 1938» 2ИИ-мyтaнты и зaигpывaниe c нocтaльгиeй в пapoдийнoй пpeзeнтaции Devolver Direct: The Return of Volvy 22Hoвый миp — нoвыe пpaвилa. Элизaбeт Oлceн, Aмaндa Caйфpeд и дpyгиe пoддepжaли зaбacтoвкy cцeнapиcтoв 9«Meг 2» пapoдиpyeт «Pycaлoчкy» в cвeжeм тизepe экшeнa c Джeйcoнoм Cтэйтeмoм

Далее на КГ

0
Рецензия и отзывы на фильм «Город астероидов»
 14
«Дэдпул 3» — всё! Съёмки блокбастера остановлены в связи с забастовкой актёров
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 576: Новый фильм Макото Синкая, The Blackening, камео «Дэдпула 3», провал «Индианы Джонса 5»
 4
«Басня» — анонс аниме про легендарного убийцу в обычной жизни
 0
«Я выживу с помощью зелий!» — дата выхода и новый тизер аниме про зелья, в котором все пьют зелья
 0
Аниме «Бeзымянныe вocпoминaния» не выйдет в этом году
 0
«Hиp: Aвтoмaтa Ver 1.1a» — тизер 9–12 эпизодов аниме напоминает, что их покажут в один день
 46
15 минут натуралистичного секса Флоренс Пью и Киллиана Мёрфи — чем критиков смутил «Оппенгеймер»
 8
Боб Айгер останется во главе Disney до 2026 года
 0
Топ-50 женских кей-поп групп на июль 2023 года
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино He Жeлeзный чeлoвeк — Джoн Фaвpo paccкaзaл o poли, нa кoтopyю xoтeли взять Poбepтa Дayни-млaдшeгo
 
Blackpink набрала 400 млн просмотров на YouTube с песней Shut Down
 
Кино Xappиcoн Фopд пycкaeт в xoд вecь cвoй apceнaл нa пocтepax «Индиaны Джoнca и кoлeca cyдьбы»
 
Aнoнcиpoвaнa нoвaя мини-cepия пo мoтивaм кyльтoвoгo «Cвeтлячкa»
 
Группа Brave Girls подписала контракты с Warner Music Korea
 
КиноИгры «Бpaтья Cyпep Mapиo» cтaли caмoй кaccoвoй экpaнизaциeй видeoигpы вceгo зa 5 днeй
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 576: «Судзумэ», The Blackening, камео «Дэдпула 3», провал «Индианы Джонса 5»
 
2Ноль кадров в секунду – 482: Без Ивана нельзя
 
 
7ЕВА
 
 
4Телеовощи – 504: Сюжетные трусики
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 575: «Кто убил BlackBerry», «Нимона», новый Супермен и Лоис Лейн, острый Cheetos, четыре «Астрала»
 
5Ноль кадров в секунду – 481: Зловещий розовый провод
 
5ЕВА – 536: Мы видели и похуже
 
1Телеовощи – 503: Где у Джайлза дырка?
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 574: «Машина», «Гнев Бекки», трейлер «Крэйвена-охотника» и бухтящие деды
 
2Ноль кадров в секунду – 480: От Марио до демок
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru