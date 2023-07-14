Шути Гатва вернётся к роли Повелителя Времени в пятнадцатом сезоне «Доктора Кто»

Шути Гатве ещё только предстоит «докторский» дебют в четырнадцатом сезоне «Доктора Кто», но в интервью Rolling Stone UK актёр уже подтвердил, что вернётся к роли Повелителя Времени в пятнадцатом сезоне.

Гатва рассказывал, что скучает по небольшим театральным проектам и планирует снова заняться ими после завершения работы над вторым сезоном «Доктора Кто».

Даже в трудные времена театр согревал и поддерживала меня. Я планирую вернуться туда, когда закончу второй сезон «Доктора Кто». Шути Гатва

В общем, никаких регенераций минимум два сезона — что неудивительно. За исключением Кристофера Экклстона, у которого возник конфликт с BBC на почве творческих разногласий (в итоге он выбыл из сериала спустя всего сезон после перезапуска), в новой эпохе «Доктора Кто» исполнители главной роли держатся в проекте по три сезона. Дэвид Теннант, правда, и здесь всех перещеголял — он вернётся в спецвыпуски в качестве Четырнадцатого Доктора.