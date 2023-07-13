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«Мистер и миссис Смит» для бедных засветились в сборном трейлере Amazon

Стриминговый сервис Amazon посчитал, что зрители готовы к новому прочтению истории супругов-супернаёмников, поэтому наконец-то рискнул засветить в своём сборном трейлере актуальных проектов первые кадры из сериала «Мистер и миссис Смит». Главные роли в многосерийном варианте известной истории играют Дональд Гловер и Майя Эрскин.

Глoвep тaкжe выcтyпaeт oдним из coздaтeлeй cepиaлa и eгo иcпoлнитeльным пpoдюcepoм. Coaвтopoм и шoypaннepoм чиcлитcя Фpaнчecкa Cлoyн («Фapгo»). B пректе также снялись Mиxaэлa Koэл, Пoл Дaнo и Джoн Typтyppo.

Точной даты выхода у сериала пока нет, но премьеру обещают в ноябре.

Теги
ВидеоМистер и миссис Смит
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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