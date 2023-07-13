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Создатели интерактивного сериала Silent Hill: Ascension рассказали о работе над проектом

Источник: Konami

Осенью 2022 года компания Konami услышала мольбы фанатов и выкатила целую презентацию, посвящённую одному-единственному франчайзу — Silent Hill. Долгое время казалось, что туманный городок навеки сгинул в пучинах производственного ада и отныне ни одна нога ни одного грешника не ступит на его территорию. Но судьба не лишена иронии, и теперь у нас проектов по «Тихому холму» в избытке. Один из них — интерактивный сериал Silent Hill: Ascension, один из самых загадочных и непонятных проектов из всей плеяды.

Чтобы хоть как-то развеять мрак неясности, создатели из студии Genvid Technologies опубликовали специальный ролик, рассказывающий о закулисье разработки. Большей ясности они, конечно, не внесли, отделываясь общими фразами, но кое-то почерпнуть удалось. Авторы называют проект следующей ступенью эволюции интерактивного телевидения — все зрители одновременно влияют на происходящее на экране. Они принимают решение, которое становится каноном — переиграть на другом сервере не получится. Таким образом, всё вовлечённое сообщество пишет свою уникальную историю.

Сюжет зиждется на неразрешённых проблемах и травмах. Авторы хотят исследовать то, как индивидуальные переживания могут влиять на окружающих людей, например, принимая физические воплощения. Зрители же, в свою очередь, могут как помочь персонажам исцелиться от травмирующих переживаний, так и усугубить их нестабильное состояние. К слову, дизайн монстров также основан на душевных травмах, отображая их. Даже музыкальное сопровождение служит подчёркиванию тревожности и печали.

Ещё из ролика можно понять, что, хоть на съёмках и задействованы актёры, в сериале будут использованы оцифрованные модели — как в интерактивных хоррорах серии The Dark Pictures от британской студии Supermassive Games. Ожидается, что Silent Hill: Ascension выйдет в 2023 году.

Теги
ВидеоСайлент Хилл: ВознесениеHorror
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Источник фотографий: Depositphotos

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