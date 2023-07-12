Розамунд Пайк и её свита на постере второго сезона «Колеса времени»

Стриминговый сервис Amazon снова делает больно поклонникам книжной серии Роберта Джордана, напоминая им о существовании многосерийной адаптации его романов под названием «Колесо времени». В сети появился ансамблевый постер второго сезона эпического фэнтези. Плакат вместился в себя всех ключевых персонажей повествования, заодно напомнив, что свежие эпизоды начнут выходить 1 сентября.

Отвечает за многосерийный проект, о котором многие предпочли бы и не помнить, Рейф Джадкинс. Шоураннер успел пообещать поклонникам сериала усиление инклюзивности по всем фронтам, мол, там, где не дожал литературный первоисточник, обязательно дожмём мы. Похвальный энтузиазм, тем более что третий сезон сериалу давно гарантирован.