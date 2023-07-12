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СЕРИАЛЫ
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Чёрный Мерлин и белый Артур в адаптации романов автора «Последнего королевства» (трейлер)

Литературное наследие Бернарда Корнуэлла настигла свежая экранизация. На этот раз адаптации подверглась серия «Хроники военачальника» (The Warlord Chronicles). И в сети уже появился трейлер 10-серийного сериала «Зимний король» по романам писателя, по-своему толкующего артуриану. Главного героя Артура Пендрагона в адаптации играет Йен де Кестекер («Агенты Щ.И.Т.»).

События разворачиваются в V веке н.э. на территории будущей Британии, нынче представляющей собой разрозненные, погружённые в междоусобицу земли. В центре истории — бастард короля Утера Пендрагона Артур, которому уготована великая судьба.

Премьера состоится 20 августа на стриминговом сервисе MGM+.

Теги
ВидеоЗимний король
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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