Чёрный Мерлин и белый Артур в адаптации романов автора «Последнего королевства» (трейлер)

Литературное наследие Бернарда Корнуэлла настигла свежая экранизация. На этот раз адаптации подверглась серия «Хроники военачальника» (The Warlord Chronicles). И в сети уже появился трейлер 10-серийного сериала «Зимний король» по романам писателя, по-своему толкующего артуриану. Главного героя Артура Пендрагона в адаптации играет Йен де Кестекер («Агенты Щ.И.Т.»).

События разворачиваются в V веке н.э. на территории будущей Британии, нынче представляющей собой разрозненные, погружённые в междоусобицу земли. В центре истории — бастард короля Утера Пендрагона Артур, которому уготована великая судьба.

Премьера состоится 20 августа на стриминговом сервисе MGM+.