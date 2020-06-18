Меч выбирает королеву в трейлере «Проклятой» по комиксу Фрэнка Миллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Подвинься, Артур, — меч передумал и отдался бабе. Потоковый сервис Netflix выкатил эффектный трейлер героического фэнтези «Проклятая» с Кэтрин Лэнгфорд в главной роли. Премьера экранизации графического романа Тома Уилера и Фрэнка Миллера по мотивам артуровских легенд состоится 17 июля.

Главная героиня — юная Нимуэ (Лэнгфорд), обладающая таинственным даром и обречённая стать Владычицей Озера. После смерти матери она встречает наёмника Артура (Девон Террелл), и вместе они отправляются на поиски великого мага Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы передать ему древний меч Экскалибур. За время путешествия Нимуэ становится символом отваги и сопротивления силам наводящих ужас Красных Рыцарей под предводительством короля Утера Пендрагона.