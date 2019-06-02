Промо-кадр многосерийного фэнтези «Проклятая»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный твиттер-аккаунт Netflix опубликовал первый промо-кадр из свежего проекта потокового сервиса — сериала-фэнтези «Проклятая» с Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему») в главной роли.

10-серийная экранизация графического романа Фрэнка Миллера по мотивам артуровских легенд повествует о девушке с мистическим даром по имени Нимуэ (Лэнгфорд), обречённой стать Владычицей Озера. После смерти матери она встречает наёмника Артура; вместе они отправляются на поиски Мерлина, чтобы отдать ему древний меч. За время путешествия Нимуэ становится символом отваги и сопротивления силам ужасающих Красных Рыцарей, возглавляемых Королём Утером.

Над литературным первоисточником и адаптацией Миллер работает совместно с Томом Уилером. Книга выйдет в печать осенью. Соавторы также числятся исполнительными продюсерами сериала.